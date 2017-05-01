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13 мая в Пале-Рояль будет выставка и велопарад ретро-велосипедов

Категория: Новости

13 мая в Пале-Рояль будет выставка и велопарад ретро-велосипедов

13-го мая в Одессе устроят выставку ретро-велосипедов, ретровелоауцион и велопроменад в ретро-нарядах. 

Старт в 11:00 в Пале-Рояль — здесь рядами выстроятся ретро-велосипеды. Затем здесь же устроят аукцион, все вырученные средства пойдут на покупку корзин для сбора пластиковых бутылок.

Из Пале-Рояль в 17:00 стартует велопарад по центру города, который финиширует в Зеленом театре. Длина велопробега Tour de Retro в Одессе составит 5,34 км. Организаторы ожидают, что участие в ретро велопроменаде примут более 100 человек.

В Зелёном театре в рамках Фестиваля городской еды велопраздник завершат лотерея, танцевальный мастер-класс и выступление O swing & jazz band from Odessa.



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