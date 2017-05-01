Приморский районный суд Одессы закрыл семилетнюю уголовную тяжбу

10 мая Приморский районный суд Одессы оправдал одессита Вячеслава Грациотова, который в 2010 году нанёс смертельные ранения хулигану, напавшему на него и его девушку.

Напомним, инцидент произошёл 23 августа 2010 года на Соборной площади: двое молодых людей, Роман Трачёв и Евгений Савко, напали на Грациотова и его подругу. В ходе драки Грациотова повалили на землю и стали избивать (он получил сотрясение мозга). Однако каким–то образом Грациотову удалось достать имевшийся у него нож и ранить Трачёва. После этого хулиганы скрылись. Рана Трачёва оказалась серьёзнее, чем казалось поначалу, и он скончался. После этого Грациотов был арестован: его попытались обвинить в убийстве, однако благодаря усилиям адвокатов дело было переквалифицировано на причинение тяжких телесных повреждений при превышении необходимой самообороны. В 2014-м году прокуратура сочла, что Грациотов действовал адекватно ситуации, и отказалась от обвинений.

Дело было закрыто, однако родственники Трачёва добились его возобновления. В январе 2017-го года прокуратура вторично отказалась от обвинений.