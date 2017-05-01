Автомобильного мошенника поймала полиция

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, подделав доверенность, продал чужой автомобиль, завладев суммой свыше 14 000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Так, правоохранители установили, что владелец авто, у которого транспортное средство было залоговым имуществом, выдал доверенность на право пользования 47-летнему жителю г. Рени. Впоследствии мужчина аннулировал доверенность, о чем новому «хозяину» транспортного средства было достоверно известно. Тем не менее, житель Одесской области машину не вернул, а продал ее другому лицу и присвоил деньги.

Так, злоумышленник предложил своему земляку купить у него указанное авто за сумму свыше 14 000 долларов США. Тот согласился. В ходе реализации преступного умысла, мошенник передал покупателю заведомо поддельную доверенность. Ничего не подозревая, потерпевший передал злоумышленнику деньги. А тот, в свою очередь, составил соответствующую расписку, заверив при этом покупателя, что в течение двух месяцев вся сумма задолженности по кредитному договору будет оплачена. После этого новый хозяин транспортного средства якобы получит возможность осуществить перерегистрацию автомобиля на свое имя. Затем мошенник скрылся.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя и задержали его.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - заявил начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь.