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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Фура груженная досками, растеряла часть своего груза и повредила легковое авто

Категория: Новости

Сегодня днем, 10 мая, в Белгород-Днестровском на улице Лазо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал легковой автомобиль, оказавшийся не в то время и не в том месте.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, на одном из поворот фура груженная досками, растеряла часть своего груза.

В результате ДТП, пострадал автомобиль Dacia Logan, на который упали доски, а также оказалось затруднено движение по улице Лазо.

К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.



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