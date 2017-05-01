Фура груженная досками, растеряла часть своего груза и повредила легковое авто

Сегодня днем, 10 мая, в Белгород-Днестровском на улице Лазо произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал легковой автомобиль, оказавшийся не в то время и не в том месте.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, на одном из поворот фура груженная досками, растеряла часть своего груза.

В результате ДТП, пострадал автомобиль Dacia Logan, на который упали доски, а также оказалось затруднено движение по улице Лазо.

К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.