Одессита лишили прав на 3 года за вождение в нетрезвом виде

По данным пресс-службы, за один день, 8 мая 2017 года, Киевский районный суд г. Одессы лишил прав 4 водителейза управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Троих водителей лишили прав на 1 год, а также обязали оплатить штраф в размере 10200 гривен.

Отметим, что согласно ч. 4 ст. 130 КУоАП, одного из водителей лишили права управления транспортными средствами на 3 года.

Как указано в постановлении суда, 1 апреля 2017 водитель управлял транспортным средством «Wolkswagen Transporter 2.4 D» по ул. Новощепной ряд и совершил наезд на ограждение.

Обратим внимание, что сразу после совершения ДТП водитель употреблял алкогольные напитки до проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Таким образом, суд лишил водителя права управления транспортными средствами на 3 года и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 20400 гривен.

В пресс-службе отмечают, что постановления суда еще не вступили в законную силу.