Виктор Баранский: провластные партии ожидаемо теряют рейтинги

30 апреля в Украине прошли выборы глав 47 объединенных территориальных громад в 19 областях и выборы в советы территориальных объединений. В 9 местных громадах 6 областей Украины на 242 депутатских мандата претендовали представители 16 политических партий – здесь выборы проходили по партийным спискам. По результатам выборов, которые проанализировал и представил Комитет избирателей Украины, больше все мандатов получили партии «Наш край» (42 депутата или 17,36 процентов от всех партийных мандатов) и «Оппозиционный блок» (соответственно, 37 депутатов и 15,29 процентов).

«По партийным спискам выборы прошли в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Разные регионы Украины - а это Запад, Центр, Север, Юг, Восток и даже Донбасс – но очень похожие настроения. Результаты народного волеизъявления наглядно продемонстрировали - провластные партии ожидаемо теряют свои рейтинги. И это вполне закономерно. Люди не видят от власти реальных действий по выведению страны из кризиса- экономического, политического, социального», - считает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Слова депутата подтверждают и данные Третьего всеукраинского муниципального опроса, который проводился с 20 января по 12 февраля этого года социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института. Вопросы задавали 19 тысячам респондентов в 24 городах Украины. Так, от 57 до 82 процентов опрошенных считает, что «дела в Украине идут в неправильном направлении». Только 2 процента считают, что за последний год положение дел в экономике страны улучшилось. Но самое важное - от 50 до 72 процентов опрошенных украинцев в разных городах считают, что страна сегодня нуждается в порядке больше, чем в свободе и демократии.