Одесские «записные патриоты» пикетировали главное управление областной полиции.

Сегодня -на следующий день после Дня Победы т.н. «активисты и патриоты» пикетировали здание областной полиции .Они требовали наказать полицейских, которые допустили использование на праздновании коммунистической символики задержали одного из «активистов».

Так, по словам одного из участников пикета, руководителя одного из местных «автомайданов» Виталий Устименко «…активисты вынуждены были сами изымать коммунистическую символику, из-за этого произошла драка и один из активистов был задержан.

Полиция своих функций не выполнила. Поэтому Головин (начальник управления) должен уволить тех сотрудников, которые саботируют работу полиции или пусть увольняется сам!»

Правда, в данной акции приняли участие менее двух десятков человек.

Отметим, что вопрос о том, по какому праву эти т.н. «патриоты» пытались самовольно изъять вещи, принадлежащие другим людям, так и остался без ответа.

Напомним, что сообщения о противоправных действиях этих деятелей за последнее время поступают регулярно. Однако, к сожалению, остаются без внимания со стороны правоохранительных органов.