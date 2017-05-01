Бывший лидер одесского «правого сектора» обратился за защитой в полицию.

Экс-руководитель одесского правого сектора Сергей Стернено обратился в полицию с заявлением по проводу нападения на него «идеологическими оппонентами». Как сообщает ИА «Думская», в заявлении он пожаловался на нанесение легких телесных повреждений и материальный ущерб, нанесенный ему в виде разорванной футболки и потерянных очков.

По имеющимся данным полиция начала расследование по статье 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, что причиной инцидента стало то, что Сергей Стерненко пришел на Аллею Славы в день Победы с портретом лидера УПА, Романа Шухевича, который в 1941-1942гг. руководил батальоном немецкой армии «Нахтигаль» и за активное участие в боевых действиях был награжден немецким железным крестом. Т.е. имел самое непосредственное отношение к преступлениям нацистов. И с портретом этого деятеля он подходило прямо к ветеранам, которые пришли возложить цветы к памятнику погибшим в борьбе с фашистскими захватчиками!

При этом собравшиеся обратили внимание полицейских на то, что такие действия носят заведомо провокационный характер с целью возникновения общественных беспорядков». Однако, к сожалению, все эти обращения пока остались без внимания.