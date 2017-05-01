Телеканал СNN включил Одессу в десятку наиболее привлекательных туристических центров Украины.

По информации ИА «УСИ», в список популярного канала, помимо Южной Пальмиры, включены так же Львов, Черновцы, Киев, Мукачево, Переяславль-Хмельнгицкий, Харьков, Чернигов, Ужгород и Каменец-Подольский.

При этом Одесса представлена в списке, как крупнейший украинский порт с красивой исторической частью города.

Отметим, что по опросам, проведенным среди украинских туроператоров, Одесса наряду со Львовом является основным туристическим центром страны.