 
Информация к новости
  • Просмотров: 72
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Телеканал СNN включил Одессу в десятку наиболее привлекательных туристических центров Украины

Категория: Новости


Телеканал СNN включил Одессу в десятку наиболее привлекательных туристических центров Украины.

По информации ИА «УСИ», в список популярного канала, помимо Южной Пальмиры, включены так же Львов, Черновцы, Киев, Мукачево, Переяславль-Хмельнгицкий, Харьков, Чернигов, Ужгород и Каменец-Подольский.

При этом Одесса представлена в списке, как крупнейший украинский порт с красивой исторической частью города.

Отметим, что по опросам, проведенным среди украинских туроператоров, Одесса наряду со Львовом является основным туристическим центром страны.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 