На прошлой неделе в Одессе появилось еще 169 малышей

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили две двойни.

Количественное превосходство на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками — на свет появились 90 юных одесситов и 79 маленьких одесситок.

Лидером по количеству появившихся на свет младенцев деле стал городской родильный дом №1, где увидели свет 52 малыша.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7. В городском роддоме №5 проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работу роддома №5 в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируется возобновить 19 мая 2017 года.