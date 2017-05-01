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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

На прошлой неделе в Одессе появилось еще 169 малышей

Категория: Новости

На прошлой неделе в Одессе появилось еще 169 малышей

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили две двойни. 

Количественное превосходство на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками — на свет появились 90 юных одесситов и 79 маленьких одесситок.
Лидером по количеству появившихся на свет младенцев деле стал городской родильный дом №1, где увидели свет 52 малыша.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №4 и №7. В городском роддоме №5 проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция. Работу роддома №5 в обычном режиме и госпитализацию пациенток планируется возобновить 19 мая 2017 года.



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