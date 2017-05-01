Одесские «патриоты» объявили войну маршалу Жукову

Одесские «патриоты» объявили войну изображениям и памятным знакам маршалу Жукову.

Так, через день после того, как под их давлением коммунальные работники убрали памятную плиту, посвященную маршалу в начале одноименного проспекта, «неизвестные патриоты», как идентифицировал их лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, облили краской бюст Жукова на пересечении с улицей Глушко.

При этом он особо подчеркнул, что эта акция была специально приурочена ко Дню Победы.

Отметим, что этот факт наглядно свидетельствует о моральных качествах этих самых «неизвестных патриотов». Ну а то, что они предпочли остаться неизвестными, воюя даже с памятниками, красноречиво свидетельствует и о мужестве этих «героев».