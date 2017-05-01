 
Информация к новости
  • Просмотров: 275
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесские «патриоты» объявили войну маршалу Жукову

Категория: Новости


Одесские «патриоты» объявили войну маршалу Жукову

Одесские «патриоты» объявили войну изображениям и памятным знакам маршалу Жукову.

Так, через день после того, как под их давлением коммунальные работники убрали памятную плиту, посвященную маршалу в начале одноименного проспекта, «неизвестные патриоты», как идентифицировал их лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, облили краской бюст Жукова на пересечении с улицей Глушко.

При этом он особо подчеркнул, что эта акция была специально приурочена ко Дню Победы.

Отметим, что этот факт наглядно свидетельствует о моральных качествах этих самых «неизвестных патриотов». Ну а то, что они предпочли остаться неизвестными, воюя даже с памятниками, красноречиво свидетельствует и о мужестве этих «героев».  

  



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 