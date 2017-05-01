Психология, главная из наук в ХХI веке

Главная парадигма существования человечества ХХ веке заключалась в тотальном переустройстве мира в завоеваниях и экспансии. Самой смелой заявкой на глобальное переустройство мира явилась идея мировой революции. На рубеже веков человечество столкнулось с конечностью мира, что подтолкнуло человечество обратиться в глубь самого себя. Именно этим объясняется бурный всплеск развития в конце ХХ века социальных наук и технологий и в первую очередь психологии. Человечество осознало необходимость работы с собственным сознанием, что открывает новые перспективы в освоении мира. Именно поэтому, можно с уверенностью утверждать, что сегодня психология становится одной из главных наук!

Открытие специальности «психология» стало не только очередной исторической ступенькой в поступательном развитии Национального университета «Одесская юридическая академия», но и логическим продолжением университетского курса на гуманизацию образовательной деятельности, обращение к душевным истокам личности и бытия человека. Не случайно в самом широком смысле психология определяется как наука о душе, наука, изучающая проблемы психики и поведения человека, наука, стремящаяся дать ответ на все возможные вопросы: как мы мыслим, чувствуем, действуем, развиваемся, общаемся…

Еще древнегреческий философ Аристотель, начиная свой трактат «О душе», писал:

«Среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как оно - знание о наиболее возвышенном и удивительном».

Сегодня психология прямо или косвенно пронизывает все сферы жизнедеятельности современного человека, выступающего носителем психики. Проявление разнообразных психологических феноменов и закономерностей является необходимым условием и детерминантой человеческой активности в принципе. Поэтому современная психология - это разветвленная наука, многочисленные разделы которой объединены феноменами психического отражения действительности.

Существуют десятки интереснейших отраслей психологии, которые будущие психологи могут выбрать для более системного изучения и профессиональной реализации, среди таких отраслей: общая психология, социальная психология, возрастная психология, педагогическая психология, психология управления, организационная, военная, политическая, судебная психология, психология торговли, рекламы, спорта, творчества, юридическая психология, медицинская психология, психология труда, инженерная психология, эргономика, космическая и авиационная психология и т.д. Помимо этого, множество отраслей психологии постоянно возникают или модернизируются, например психология общения, этнопсихология, психология религии, психология семьи, психология влюбленности и сексуальности, психогенетика, киберпсихология (Интернет-психология или Веб-психология), экологическая психология, парапсихология (область психологии, связанная с изучением паранормальных явлений - дискуссии о псевдонаучности, которой продолжаются) и другие.

Особенностью обучения психологии в НУ ОЮА будет ориентированность на углубленное освоение современных подходов и методов практической психологии, в которую входят такие достаточно широкие и разветвленные направления как психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия, психологический тренинг.

Для того чтобы поступить на специальность «психология» в Национальный университет «Одесская юридическая академия» необходимо предоставить сертификаты внешнего независимого оценивания по следующим дисциплинам:

украинский язык и литература;

2) биология;

3) история Украины или иностранный язык.

Многие профессии в наше стремительное время уходят в прошлое, так из-за быстрого развития автомобильной навигации, по прогнозам Мирового Банка, в ближайшие 30 лет могут исчезнуть водители с наших дорог, а вот психолог в ХХI веке без работы точно не останется!