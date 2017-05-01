«Марфин Банк» покупают владельцы «Одессагаза»

Одесский «Марфин Банк» меняет владельцев: теперь он будет принадлежать (посредством офшорной «прокладки» Saggarco Limited) одесским бизнесменам Игорю Згурскому и Игорю Учителю, сообщает издание ТАЙМЕР.

Разрешение Saggarco Limited сконцентрировать в своих руках контрольный пакет акций банка уже выдал Антимонопольный комитет. В Нацбанке в настоящее время рассматривают соответствующий пакет документов, чтобы согласовать смену собственника.

Формально владельцами Saggarco Limited числятся Игорь Згуров, Михаил Патрикевич и гражданин Кипра Андреас Риалас, однако двое последних являются скорее техническими лицами: так, Андреас Риалас числится директором Argo Real Estate Opportunities, на который оформлен принадлежащий Згурову и Учителю ТРЦ Riviera City, а Патрикевич числится владельцем предприятия «Юг–Нафтогаз» и ЖК «Черноморская ривьера» (оба также являются структурами Учителя).

Згуров и Учитель является владельцами одесского актива ОАО «Одессагаз».

Стоит отметить, что «Марфин Банк» уже неоднократно менял владельцев. Так, до недавнего времени предприятием владел Marfin Popular Bank, который, в свою очередь, принадлежит правительству Республики Кипр. Впрочем, по сообщениям ряда СМИ, фактически его контролировал нардеп Иван Фурсин.