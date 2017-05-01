 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В БПП и «Народном фронте» придумали как ещё «подзаработать» на малом и среднем бизнесе

Категория: Новости

В БПП и «Народном фронте» придумали как ещё «подзаработать» на малом и среднем бизнесе

Значительные штрафы за использование не по назначению квартир в многоквартирных жилых домах предусматривает законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде Украины нардепами от «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта».

Если законопроект будет принят, то Кодекс Украины об административных правонарушениях будет дополнен ст. 150-1 «Использование квартир в жилых домах не по назначению». Виновным будет грозить штраф в размере 2-3 тысяч необлагаемых минимумов (34-51 тысяча гривен). А в случае повторного нарушения в течение года штраф составит 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен).

Налагать штрафы за такие нарушения смогут как органы полиции, так и специальные комиссии при местных органах власти.

Также законопроект предполагает внесение изменений в Жилищный Кодекс Украины, которые запрещают собственникам квартир в многоквартирных домах использовать их как офисы, отели и другие учреждения временного проживания. Исключения составят лица, занимающиеся бизнесом на дому — в случае, если они являются владельцами помещений или прописаны в них, а также если они не используют труд наёмных работников.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 