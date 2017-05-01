Крупнейший балкер в истории порта загрузили в порту «Южный»

В порту «Южный» завершили загрузку балкера «PINK SANDS» (Мальта) — за 3,5 дня работники предприятия погрузили на судно 201 тысячу 922 тонны железорудного концентрата, что на 1 тысячу 745 тонн больше, чем в марте 2017-го, передаёт пресс-служба госпредприятия.

Увеличивать объёмы загрузки судов удаётся благодаря проведённой реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам № 5 и № 6. Это даёт возможность проводить работы с осадкой судов до 18,5 метров.

«По состоянию на 1 мая 2017 года грузооборот в порту "Южный" составил 4 миллиона 349 тысяч тонн. Сегодня предприятие ведёт подготовку к приёму импортного угля для украинских ТЭЦ. Министерство инфраструктуры поставило задачу, нам и Черноморскому порту, быть готовыми к перевалке около 4 миллионов 800 тысяч тонн угля до конца года. Для надлежащего выполнения планов мы планируем приобрести портальные краны, развивать транспортное железнодорожное сообщение на предприятии, построить новую электроподстанцию», — отметил исполняющий обязанности директора порта Виталий Жуковский.

Самое большое судно в ГП «МТП "Южный"» было загружено в 2015 году — тогда на борт Newcastlemax Mineral Edo было погружено 203,59 тысяч тонн груза.