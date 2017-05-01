«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции

Двадцатипятилетняя разница в возрасте между новоизбранным президентом Французский республики и его супругой Брижит стала притчей во языцех еще во время электоральной гонки. Но даже самые яростные противники неунывающего и вечно жизнерадостного Эммануэля признают, что в свои 64 мадам Макрон выглядит как отставная супермодель, а не бывшая преподавательница иезуитского лицея, где в неё и влюбился будущий президент Франции, а на то время – её ученик. Злые языки утверждают, что это была не учительница, а … учитель, и сравнивают Брижит с российским шоуменом Сергеем Зверевым.

Не подводит ее и чувство стиля — Брижит предпочитает одежду знаменитого дома Louis Vuitton. Впрочем, супруга президента тонко чувствует настроения публики и одевается всегда сообразно обстоятельствам.

Мадам Макрон любит все оттенки синего и не чурается молодежной моды — к примеру, джинсов-скинни (обтягивающих) и рокерских ботинок.