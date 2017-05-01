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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции

Категория: Новости

«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции

Двадцатипятилетняя разница в возрасте между новоизбранным президентом Французский республики и его супругой Брижит стала притчей во языцех еще во время электоральной гонки. Но даже самые яростные противники неунывающего и вечно жизнерадостного Эммануэля признают, что в свои 64 мадам Макрон выглядит как отставная супермодель, а не бывшая преподавательница иезуитского лицея, где в неё и влюбился будущий президент Франции, а на то время – её ученик. Злые языки утверждают, что это была не учительница, а … учитель, и сравнивают Брижит с российским шоуменом Сергеем Зверевым.

Не подводит ее и чувство стиля — Брижит предпочитает одежду знаменитого дома Louis Vuitton. Впрочем, супруга президента тонко чувствует настроения публики и одевается всегда сообразно обстоятельствам.

Мадам Макрон любит все оттенки синего и не чурается молодежной моды — к примеру, джинсов-скинни (обтягивающих) и рокерских ботинок.

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«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции
«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции
«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции
«Старшая жена» Эммануэля Макрона как первая леди Франции
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