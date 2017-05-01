В Одессе поднят флаг Евросоюза

У здания областной администрации торжественно поднят флаг Евросоюза.

Как выяснилось, это посвящено не согласованию так называемого «безвиза», а Дням Европы, которые отмечаются в течении недели во всей Украине, начиная с 11 мая.

Однако, по словам председателя областного совета Анатолия Урбанского, введение безвизового режима со странами Евросоюза делает празднование Дней Европы в нынешнем году поистине особенным.

«…Мы стали на один шаг, но очень важный шаг ближе к большой европейской семье. Для нас, одесситов, это особенно важно, поскольку мы непосредственно граничит со странами Евросоюза!»

По его убеждению, «…теперь наши люди смогут непосредственно увидеть тот вектор европейского развития, который мы выбрали три года назад!»

Отметим, однако, что, по мнению ряда экспертов, принятие долгожданного «безвиза», по сути, мало что меняет. Ведь все, кто хотел и имел возможность, могли без особых проблем ездить в Европу и раньше. Ведь в большинстве случаев процент отказа в оформлении виз не превышал 2-3%.