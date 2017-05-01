 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Комиссия горсовета проверила готовность одесских пляжей для инвалидов

Категория: Новости


Комиссия горсовета проверила готовность одесских пляжей для инвалидов

Члены профильной комиссии горсовета и руководство нескольких муниципальных департаментов посетили пляжи для людей с ограниченными физическими возможностями на «Дельфине» и в Лузановке.

В ходе проверки выяснилось, что, хотя курортный сезон формально уже начался, работа по подготовке этих участков побережья ещё не завершена.

Так, руководитель спортивного клуба инвалидов «Одесса-Баскет» Олег Прохоров отметил, что на таких пляжных участках, специально предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями, помимо расположенной поблизости парковки для транспорта инвалидов, необходима специальная раздевалка и пандус для входа в воду. Кроме того, поскольку не у всех инвалидов коляски предназначены для заезда в воду, там необходимо наличие специальной пляжной коляски.

В связи с тем, что не все эти требования выполнены, проверяющие потребовали в кратчайшее время устранить недостатки. Это должно быть сделано до 25 мая, когда, согласно долгосрочным метеопрогнозам, должна наступить летняя погода.

Помимо вышеперечисленного инвентаря, на пляжах для инвалидов должны быть специальные туалеты, а также специальные душевые кабинки, куда может заехать инвалидная коляска. Как смог убедиться наш корреспондент, почти всем этим требованиям в принципе соответствует пляжный участок для инвалидов, расположенный на «Дельфине».

Впрочем, он и вправду ещё не готов к эксплуатации. В частности, не установлены лежаки для отдыха под стационарным навесом, а оборудование только приводится в порядок. Однако  работники пляжа обещают полностью подготовить пляжную зону до конца мая.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 