Комиссия горсовета проверила готовность одесских пляжей для инвалидов

Члены профильной комиссии горсовета и руководство нескольких муниципальных департаментов посетили пляжи для людей с ограниченными физическими возможностями на «Дельфине» и в Лузановке.

В ходе проверки выяснилось, что, хотя курортный сезон формально уже начался, работа по подготовке этих участков побережья ещё не завершена.

Так, руководитель спортивного клуба инвалидов «Одесса-Баскет» Олег Прохоров отметил, что на таких пляжных участках, специально предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями, помимо расположенной поблизости парковки для транспорта инвалидов, необходима специальная раздевалка и пандус для входа в воду. Кроме того, поскольку не у всех инвалидов коляски предназначены для заезда в воду, там необходимо наличие специальной пляжной коляски.

В связи с тем, что не все эти требования выполнены, проверяющие потребовали в кратчайшее время устранить недостатки. Это должно быть сделано до 25 мая, когда, согласно долгосрочным метеопрогнозам, должна наступить летняя погода.

Помимо вышеперечисленного инвентаря, на пляжах для инвалидов должны быть специальные туалеты, а также специальные душевые кабинки, куда может заехать инвалидная коляска. Как смог убедиться наш корреспондент, почти всем этим требованиям в принципе соответствует пляжный участок для инвалидов, расположенный на «Дельфине».

Впрочем, он и вправду ещё не готов к эксплуатации. В частности, не установлены лежаки для отдыха под стационарным навесом, а оборудование только приводится в порядок. Однако работники пляжа обещают полностью подготовить пляжную зону до конца мая.