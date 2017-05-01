Объездная дорога вокруг Паланки будет открыта уже к понедельнику

Такие данные озвучил одесский «7 канал».

По приведенным данным, работы по строительству дороги почти завершены. Таким образом, трасса «Одесса-Рени» сможет снова заработать. И что не менее важно, основной грузопоток можно будет, наконец- то, убрать из Затоки, которая является одним из самых раскрученных одесских курортов.

Сам же мост через Днестр, который был закрыт на реконструкцию еще в декабре, по информации «7 канала», обещают сдать в эксплуатацию осенью.

Напомним, что ранее официально обещали сделать это не позднее августа.

Что же касается временной объездной дороги, то, как ранее рассказал губернатор Максим Степанов, основной сложностью было добиться согласия со стороны Молдовы, по территории которой и пришлось проложить объездную дорогу. Земельный участок, по которому она пройдет, взят в аренду у Паланского совета и после введения в эксплуатацию моста через Днестр будет возвращен обратно.

Добавим, что, по неофициальной информации, именно с долгожданным открытием объездной дороги связан приезд в Одессу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.