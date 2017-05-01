Министр инфраструктуры Владимир Омелян наградил экипаж украинского катера ПРК 05

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в торжественной обстановке наградил почётными грамотами с благодарностью министерства экипаж украинского поисково-спасательного катера ПРК 05.

24 апреля 2017 года украинские моряки смогли отстоять себя и своё плавсредство во время столкновения с российским военным кораблём. В тот день российские военные, получив данные о якобы пересечении границы Российской Федерации, выдвинулись навстречу украинскому катеру, чтобы обеспечить безопасность земснарядов «Амур» и «Печора», расположенных у берегов оккупированного Крыма. По версии ФСБ, российские военные предупредили украинцев о нарушении границы и пресекли вторжение в «территориальные воды России». Так же, согласно заявлению пресс-службы Пограничного управления ФСБ, на борту поисково-спасательного катера ПРК 05 находились украинские пограничники, которые вели фото- и видеосъемку.

По словам министра, проявив мужество и героизм, экипаж, состоящий из 4-х человек, под угрозой применения оружия смог уйти от преследования и вернуться в порт приписки – Одессу.