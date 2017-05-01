Омелян: На приведение в порядок дорог Одесской области понадобится около 2-х миллиардов грн. ежегодно

На приведение в порядок дорог Одесской области понадобится около 2-х миллиардов грн. ежегодно. При этом, министр подчеркнул, что в нынешнем году для этих целей впервые будет выделена примерно такая сумма. Пока речь идёт о выделении 1, 8 миллиарда грн. Особое внимание будет уделяться ремонту трассы Одесса – Рени, которая должна быть отремонтирована и сдана в эксплуатацию уже в конце этого года.

Кроме того, министр Омелян подчеркнул, что нынешний год имеет колоссальное значение для дорожного ремонта, поскольку с 1 января следующего года значительная часть дорог передаётся на баланс местным властям. По его мнению, это пойдёт только на пользу, потому что «на местах лучше знают, какие участки необходимо ремонтировать в первую очередь, не нуждаясь в получении по каждому такому случаю согласия и финансирования из столицы. Если дорожные работы будут вестись такими темпами как сейчас, то за 3-4 года дорожная сеть Украины будет приведена, наконец, в порядок».

Губернатор также попросил присутствующих учесть, что в течении многих лет дорожные работы практически не велись, и сейчас приходится восстанавливать дорожную сеть области с нуля.