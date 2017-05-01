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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Министр инфраструктуры Владимир Омелян лично поучаствовал в строительстве объездной дороги вокруг Паланки.

Категория: Новости


Министр инфраструктуры Владимир Омелян лично поучаствовал в строительстве объездной дороги вокруг Паланки.

Владимир Омелян сдержал данное журналистам сегодня на пресс-конференции обещание лично поучаствовать в ремонтных работах.

Правда, обещанной лопате предпочел асфальтоукладчик, на котором лично заасфальтировал несколько метров будущей объездной дороги.

Что же касается качества проводимых работ, то он оценил его так – «…где-то между тройкой и четверкой! Так что с каждым годом мы делаем дорожный ремонт все лучше и лучше!»

Он выразил уверенность, что ремонт трассы «Одесса –Рени» будет выполнен качественно и в срок, как это ему пообещал губернатор Максим Степанов.

Что же касается объездной дороги вокруг Паланки, то движение по ней, по словам главы региона, будет открыто уже 15 мая.



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