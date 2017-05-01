Министерство инфраструктуры определилось, наконец, с будущей «взлеткой» одесского аэропорта

Вместо реконструкции старой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту будут строить новую.

Такое окончательное решение озвучил сегодня на встрече с одесскими журналистами министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, «…после завершения строительных работ нынешняя полоса будет использоваться, как рулежная дорожка!»

При этом он пообещал, что средства на строительство новой полосы будут выделены из госбюджета, а сами работы начнутся уже в этом году. Завершить же весь комплекс работ планируется уже в 2018 году.

Отметим, что именно отсутствие современной взлетно-посадочной полосы ограничивает развитие Одесский аэропорта и делает его слишком метеозависимым, в первую очередь, от тумана.