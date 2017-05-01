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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Знаменитая пушка на Думской площади будет отреставрирована

Категория: Новости

Знаменитая пушка на Думской площади будет отреставрирована

Знаменитая пушка на Думской площади находится в аварийном состоянии. Поэтому 12 мая специалистами управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета памятник будет демонтирован для проведения текущего ремонта. В первую очередь ремонту подлежат лафет, станина и подъемный механизм пушки. Последний раз памятник реставрировался в 2004 году.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Работы будет проводить реставратор Д. Колычев, который положительно зарекомендовал себя во время проведения реставрации объектов «Уголка старой Одессы».

Работы по ремонту пушки планируют завершить до 23 мая.



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