За 6-ти минутную встречу Климкина с Трампом Украина заплатила 400 тысяч долларов

Встречу министра иностранных дел Украины Климкина с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом помогла организовать американская лоббистская компания, получившая за это 400 тысяч долларов.

«Встреча украинской делегации не только с Президентом Трампом, а даже с Вице–президентом Пенсом ещё вчера даже не планировалась. Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов - ложь, — пишет народный депутат — О возможности проведения встречи украинская сторона узнала исключительно из неожиданного звонка своих лоббистов».

Так сообщил на своей страничке в Facebook написал внефракционный народный депутат Андрей Артёменко.

По его словам, обе встречи в сумме длились 6 минут — ровно столько, чтобы сделать протокольные съёмки министра иностранных дел Украины и посла Украины в США Чалого с обоими руководителями США.