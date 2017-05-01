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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

За 6-ти минутную встречу Климкина с Трампом Украина заплатила 400 тысяч долларов

Категория: Новости

За 6-ти минутную встречу Климкина с Трампом Украина заплатила 400 тысяч долларов

Встречу министра иностранных дел Украины Климкина с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом помогла организовать американская лоббистская компания, получившая за это 400 тысяч долларов.

«Встреча украинской делегации не только с Президентом Трампом, а даже с Вице–президентом Пенсом ещё вчера даже не планировалась. Все заверения, что эта встреча стала возможной благодаря профессиональной работе украинских дипломатов - ложь, — пишет народный депутат — О возможности проведения встречи украинская сторона узнала исключительно из неожиданного звонка своих лоббистов».

Так сообщил на своей страничке в Facebook написал внефракционный народный депутат Андрей Артёменко.

По его словам, обе встречи в сумме длились 6 минут — ровно столько, чтобы сделать протокольные съёмки министра иностранных дел Украины и посла Украины в США Чалого с обоими руководителями США.



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