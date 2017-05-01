Amnesty International: закон о декоммунизации нарушает права человека

Закон о декоммунизации в его теперешней редакции просто следует отменить. Об этом в интервью «Українським Новинам» заявила исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

«В той форме, в которой он есть, его следует просто отменить. Он не может существовать. Суть закона касается внешних признаков, которые вообще не включают в себя вот эту субъективную сторону. Если государство хочет ограничивать призывы к насилию, оно должно это сделать, но другим способом», - отметила она.

Покальчук подчеркнула, что, как и два года назад, организация настаивает на своей позиции: нельзя быть привлеченным к уголовной ответственности за использование символики, если такое использование не имело цели призывов к насилию или агрессии. «Сама по себе такая символика или ее использование не может иметь такие последствия. Отдельно хочу отметить, что кроме нас, такую позицию высказывали большинство правозащитных организаций в Украине, а также Венецианская комиссия», - добавила она.

Покальчук пояснила, что Amnesty International не призывает нарушать закон, но обращает внимание на то, что этот закон нарушает права человека. «Наше заявление касается депутатов и людей, которые могут повлиять на внесение в него изменений», - сказала она.

Также Покальчук добавила, что сравнивать советскую и нацистскую символику некорректно. «Это немного манипулятивно, когда их так однозначно сравнивают», - отметила она.

Как сообщалось, 10 мая одна из крупнейших в мире правозащитных организаций Amnesty International заявила, что считает задержание за использование советской символики в мирных и не призывающих к насилию манифестациях ко Дню победы в Украине нарушением прав человека. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко сразу же заявил, что правозащитники защищают российские интересы.