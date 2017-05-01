Торжественная церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел

Сегодня днем у памятника Тарасу Шевченко возле входа в одноименный парк прошла красивая церемония выпуска Одесского государственного университета внутренних дел.

На мероприятии побывали глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, бывший и действующий начальники ГУМВС Украины в Одесской области Иван Катеринчук и Дмитрий Головин, председатель облсовета Анатолий Урбанский.

Курсанты устроили показательные выступления с битьем кирпичной черепицы и друг друга. А позже вальс.