Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  

Крупная авария с погибшим произошла сегодня после обеда на Объездной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По дороге в направлении Клеверного моста двигался микроавтобус «Опель Виваро». В том же направлении ехал грузовой автомобиль «ДАФ», водитель которого не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Опелем». Микроавтобус отбросило на встречку, где он столкнулся с машиной «Санг Йонг».

От удара водителя и пассажира «Опеля» выбросило на проезжую часть дороги. 47-летний водитель «Опеля» попал под колеса авто ВАЗ-2102 и погиб на месте аварии. Двое пострадавших доставлены в больницу.