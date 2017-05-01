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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  

Категория: Новости

Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  

Крупная авария с погибшим произошла сегодня после обеда на Объездной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  По дороге в направлении Клеверного моста двигался микроавтобус «Опель Виваро». В том же направлении ехал грузовой автомобиль «ДАФ», водитель которого не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Опелем». Микроавтобус отбросило на встречку, где он столкнулся с машиной «Санг Йонг».

Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  

От удара водителя и пассажира «Опеля» выбросило на проезжую часть дороги. 47-летний водитель «Опеля» попал под колеса авто ВАЗ-2102 и погиб на месте аварии. Двое пострадавших доставлены в больницу.

 

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Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  
Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  
Ужасная авария на объездной дороге: водитель «Опеля» попал под колеса ВАЗа  
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