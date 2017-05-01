"Боюсь показывать в машрутке удостоверение," - участница АТО

"Кто там не был - нас не поймет. Приезжаю в Киев и прошу у друзей одного - тишины и покоя. Не люблю, когда начинаются вопросы: А что ты там делала? А как там? А людей убивала? Очень неприятно, когда садишься в маршрутку, и начинаются упреки. Я боюсь показывать удостоверение. Водитель говорит: Ты там пере*балась со всеми". Сказала: "Если такой умный, то поезжай туда сам".

Я сейчас в госпитале. Не жалею ни дня, что служу. Не скажу, что это легко. Для женщины - очень тяжело морально. Дома семья, ребенок остались. Больнее всего, когда мама звонит и говорит: "А Лиля заболела. Я тут сижу и ничем не могу помочь". Сразу сердце сжимается. С другой стороны, понимаю, что нужна на службе. За своих ребят очень беспокоюсь. Когда была в отпуске, звонила своим каждый день. Еще и требовала, чтобы присылали фотографии. Есть фото - значит, жив.

Не могу сказать, что ребята чем-то обидели. С октября по февраль я жила в блиндаже. Привыкла к таким условиям. В Киеве даже скучала за этим бытом.

Служу с 2003 года, была в миссии ООН в Либерии. Но до сих пор не могу привыкнуть, когда приходят ребята и говорят: "

А вот того-то нет. Тут говорил с человеком, он к тебе всегда с юмором, с позитивом, а здесь - нет. Не хотим, чтобы государство забывало о нас. Очень нужен санаторий для адаптации. Ребята возвращаются без ног, без рук, а протезы сделать не могут. С местами работы трудно"

, - говорит Юлия.

Источник: Gazeta.ua