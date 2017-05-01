В Одессе прошел открытый Чемпионат Украины по дзю-дзюцу

На крытом спортивном комплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» прошёл открытый чемпионат Украины по дзю-дзюцу (джиу-джицу). Организатором мероприятия выступила Всеукраинская общественная организация «Украинская федерация дзю-дзюцу». На соревнования приехало 286 участников со всех уголков Украины и ближнего зарубежья, всего было представлено 32 спортивных клуба. В чемпионате приняли участие спортсмены различных возрастных категорий – от 6 до 30 лет.

«Сегодня на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» Всеукраинская общественная организация «Украинская федерация дзю-дзюцу» проводит Открытый чемпионат Украины по дзю-дзюцу. Статус открытого означает, что в нём смогли принять участие представители спортивных федераций и спортивных клубов других стран - в Одессу приехали представители более чем 30 спортивных клубов. У нас получилась очень широкая репрезентативность - в чемпионате принимали участие спортсмены всех возрастных групп – это и дети от 6-ти лет, и подростки, и взрослые в различных весовых категориях – всего 286 участников. Очень удобная спортивная база - спортсмены и организаторы довольны, а поэтому мы планируем и дальше сотрудничать с Национальным университетом «Одесская юридическая академия»» , - отметил президент Украинской федерации дзю-дзюцу Евгений Радишевский.

«Это первое масштабное соревнование, которое проходит на нашей летней спортивной площадке под куполом, к нам приехало много спортсменов из разных городов Украины и стран ближнего зарубежья. Эта площадка очень хорошо оборудована и находится на открытом воздухе, а поэтому она пользуется спросом у различных спортивных федераций и спортивных клубов. К нам часто обращаются с просьбой о предоставлении нашей спортивной базы для проведения соревнований различного уровня, и мы со всеми сотрудничаем. Каждое такое соревнование проводится при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивалова и приурочивается к 20-летию нашего университета», - рассказал заведующий кафедрой физического воспитания НУ «ОЮА» Игорь Мороз.

Дзю-дзюцу (джиу-джицу) – в переводе с японского означает мягкий, податливый - это общее название, применяемое для японских боевых искусств, основным принципом которого является «мягкая», «податливая» техника движений. Этот вид спорта имеет очень древнюю историю - ещё в 1532 году Хисамори Такэноути, военный тактик и правитель японской провинции Мимасака, объединил различные военные искусства, которые использовались в ближнем бою в ситуациях, когда оружие оказывалось неэффективным. В начале 17-го века джиу-джитсу получило новый стимул к развитию благодаря жестким законам против военных действий. В это время рукопашные бои процветали в качестве формы самообороны, и были созданы новые техники с учетом невооружённости противника. Уже тогда начали проводиться бои между различными школами джиу-джитсу, которые стали популярным времяпрепровождением для воинов при мирном едином правительстве. Основной принцип джиу-джитсу — не идти на прямое противостояние, чтобы победить, не сопротивляться, а уступать натиску противника, лишь направляя его действия в нужную сторону до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, и тогда обратить силу и действия врага против него самого. Сегодня в дзю-дзюцу изучаются самые разнообразные техники, а приемы этого вида спорта состоят на вооружении спецслужб многих стран мира.