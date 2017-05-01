И зацвела в Одессе «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

12 мая в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного, в год 70-летия театра, с успехом прошел премьерный показ легендарной оперетты «Белая акация» Исаака Дунаевского. Впервые на сцене театра оперетта была поставлена в 1956 году и стала его визитной карточкой. Нынешняя постановка уже четвертая. В 1957 году по мотивам спектакля был снят фильм, который 12 мая 1958 года вышел на экраны, а песня Тони об Одессе стала сначала неформальным, а с 25 августа 2011 года — официальным гимном города.

Режиссером постановщиком нынешней премьеры стал главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Владимир Полгородинский. Дирижером-постановщиком выступил главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников.