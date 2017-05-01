НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает пресслужба Национальной полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли по месту жительства 31-летнего местного жителя четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему и краденую бытовую технику.

Во время проведения санкционированного обыска по месту проживания 31-летнего подозреваемого в совершении ряда краж полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку, 2 револьвера, 30 патронов разных калибров, устройство для отстрела мелкокалиберными пулями – ручку-самострел, нож и винтовку с оптическим прицелом, хранившиеся у него без соответствующего разрешения. Кроме этого, правоохранители изъяли краденую бытовую технику, мобильные телефоны и различные бытовые товары. В совершении краж мужчина признался, наличие оружия он объясняет тем, что хранил его в целях самообороны.

«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Вадим Могила. - Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину проверяют на причастность к совершению ряда краж».