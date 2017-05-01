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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)

Категория: Новости / Происшествия

НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает пресслужба Национальной полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского отдела полиции обнаружили и изъяли по месту жительства 31-летнего местного жителя четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему и краденую бытовую технику.

НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)

Во время проведения санкционированного обыска по месту проживания 31-летнего подозреваемого в совершении ряда краж полицейские обнаружили и изъяли тротиловую шашку, 2 револьвера, 30 патронов разных калибров, устройство для отстрела мелкокалиберными пулями – ручку-самострел, нож и винтовку с оптическим прицелом, хранившиеся у него без соответствующего разрешения. Кроме этого, правоохранители изъяли краденую бытовую технику, мобильные телефоны и различные бытовые товары. В совершении краж мужчина признался, наличие оружия он объясняет тем, что хранил его в целях самообороны.

НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)

 «Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Вадим Могила. - Изъятые оружие и боеприпасы направлены на исследование в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину проверяют на причастность к совершению ряда краж».

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НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
НА ОДЕСЩИНЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ИЗЪЯЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ (ФОТО, ВИДЕО)
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