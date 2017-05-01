Анонс газеты СЛОВО, выпуск 17

С Днем победы, дорогие зрители и читатели! Говоря о событиях уходящей недели, даже не нужно размышлять, какое было наиболее значимым. День Победы – это день нашей жизни! Это и есть день нашей истинной независимости. Независимости народа, которому фашистами приписывалась роль недочеловеков, пригодных лишь для труда на великую Германию! А сегодня мы живем, трудимся, рожаем детей в своей стране. С праздником вас!

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Колонка редактора в этом номере выходит с заголовком «Радость победивших»

Мы живем в такое время, когда в угоду некоторым политическим силам активно переписывается история. Не пощадили и День великой победы. Вместо народа-победителя, поборовшего фашизм, нас сейчас пытаются сделать народом-потерпевшим, который в День победы должен испытывать только боль. Почему? Кому это выгодно? Зачем у нас отбирают нашу победу?

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Цель этих незамысловатых манипулятивных текстов проста: вызвать чувство пристыженности за радость вызванную Победой и навязать депрессивные чувства безысходности и уныния. Апатия, вызванная у населения, видимо является залогом спокойного сна нынешних властей, изо дня в день повышающих тарифы на ЖКХ. А то глядишь, «народ победитель» гневно спросит и за геноцидные тарифы и за неудержимую коррупцию, пусть лучше пребывает в унынии.

В мае 1945 года мы были победителями, поэтому мы будем радоваться! И за все обязательно спросим!

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«Переименовательная» лихорадка окончательно зашла в тупик. Это ярчайшим образом продемонстрировал Одесский городской совет на сессии 26 апреля. За что ему от большинства настоящих одесситов – низкий поклон! 46 депутатов поддержали новые (по большей части – старые) названия улиц, которые не так давно переименовала команда Михаила Саакашвили в рамках пресловутой декоммунизации. Не побоюсь утверждать, что Одесский горсовет воплотил в жизнь чаяния большинства одесситов, которые не могли смириться с тем, что в нашем городе появились улицы Шухевича, Мазепы, Небесной сотни вместо Маршала Жукова, Героев Крут вместо улицы Валентины Терешковой и так далее и т.п. Непреодолимая лихорадка «декоммунизации» - так называется статья Эллы Алыбиной. Автор утверждает, что процесс возвращения улицам старых названий продолжится, и не только в Одессе, но и в Киеве. Почему? Почему новые названия ну никак не воспринимаются народом?

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Любая идеология это образ будущего, компрадорская элита этот образ имеет, их семьи давно за границей в фешенебельных странах, за наши деньги, они неплохо устроились. Народу долгое время продавалась идея мыть унитазы на западе, многим эта идея понравилась, но и с этим счастьем проблемы. В стране же «життя по-новому» после «покращэння» наступило вроде, во всяком случае об этом всех уговаривают премьер-министр и президент с телевизионных экранов, но денег-то все равно нет. Равно как нет работы, зарплат, пенсий, здравоохранения, образования. Ничего нет! Хотя, нет, есть призывы «пышатыся». Некоторые пышаются.

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Уж каких только эксперементов не проводили над нашими несчастными детьми в сфере образования за последние годы. То менялись сроки обучения, с 10 до 11 или даже 12. То привычная пятибальная система заменялась 12-бальной. При том, что в вузах, куда после школ поступали дети, она по-прежнему оставалась пятибалльной. То школьный возраст уменьшили, заставив детей садиться за парты не в 7 лет, как было, а в 6. Но это все были только цветочки! Это были – так… технические изменения, всерьез не затрагивающие школьную программу. То же, что движется к нам теперь – это революция в системе обучения! И как все наши революции, боюсь, что ничего позитивного она нам не принесет! Какой будет школа завтра, реформирование или дебилизация? Так какой же будет школа завтра? Какие изменения к нам грядут?

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Новое средневековье в которое мы неуклонно погружаемся приведет к снижению количества образованных людей. Знания дающие жизненную перспективу можно будет получить дорого и не везде. Мировой опыт демонстрирует однозначную тенденцию в соответствие с которой охваченное школой население разделяется на две неравные части. Для каждой из этих частей предусмотрено в два разных типа образования для меньшинства классическое, и упрощенное для большинства. Во всю идет пропаганда отказа от классической «университетской» модели образования и навязывания псевдо образования, потакания детским капризам, которая делает выпускников из простого народа не способными конкурировать со сверстниками, из привилегированных классов получившими классическое образование.

Учитывая грядущие разрушительные тенденции в образовании, с целью сохранения ценностей классического образования, в нашем городе по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова и по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, строится городская общеобразовательная церковно-приходская школа. Где дети вне зависимости от своего имущественного статуса будут изучать научные предметы соответствующие «университетской» модели, смогут получать всеобъемлющее классическое образование.

Школа станет кузницей подлинной духовной элиты нашей страны, для которой служение Отечеству будет не пустыми словами, а смыслом ее жизни!