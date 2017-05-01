Украина вынуждена будет выплатить $20 млрд за четыре года (финансовый обзор агентства S&P)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов более чем в $20 млрд, или около 21% ВВП в 2017 году, сообщает издание Корреспондент.

Агентство при этом ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P стране предстоит выплатить $2,6 млрд) и в 2018 году ($3,9 млрд).

В то же время, отмечено в обзоре агентства, выплаты обязательств в 2019 году в сумме $7,5 млрд – главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая $1 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) – по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой МВФ, и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.