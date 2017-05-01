Ален Делон объявил о своем уходе из мира кинематографа

81-летний актер Ален Делон объявил, что картина режиссера Патриса Леконта, над которой он работает в настоящее время, станет последней в его кинокарьере.

Название фильма он не упомянул, но отметил, что он рассказывает историю любви между двумя пожилыми людьми. Женскую роль в ленте исполняет Жюльет Бинош.

«Это будет мой последний фильм, потому что я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», - объяснил французский актер.

Свой путь в кино Ален Делон начал в 21 год. По совету друзей он показал свои фотографии кинопродюсерам, но те говорили ему, что он слишком красив для карьеры актера.

В 1956 году его заметил режиссер Ив Аллегре и предложил ему небольшую роль в своем фильме.

В одном из самых лучших своих фильмов «На ярком солнце» или в другом переводе «Талантливый мистер Рипли» (режиссёр Рене Клеман, 1960 г.) Ален Делон играет авантюриста Тома, мечтающем прожить жизнь миллионера Филиппа, с которым проводит время на яхте и в девушку которого влюблён.

Вскоре Том убивает миллионера, бросает труп в море, привязав к нему якорь, и начинает жизнь под именем Филиппа. Но счастливой жизни ему не видать.

Триллер «На ярком солнце» получил хвалебные отзывы критиков, а среди его поклонников именитый режиссер Мартин Скорсезе.

Критики называют фильм красивым как для глаз, так и для ума.