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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе открылся первый центр ювенальной пробации

Категория: Новости


В Одессе открылся первый центр ювенальной пробации

Учреждение для подростков, нарушивших закон, открыто по адресу Матросский переулок,7. По информации ИА «УСИ», в этом центре с детьми и подростками будут работать психологи и соцработники. Как рассказали сотрудники центра, их подопечные должны посещать центр не реже двух раз в месяц. Однако, при наличии желания, они могут приходить сюда хоть каждый день.

Добавим, что помимо общения со специалистами, подростки смогут там поиграть в компьютерные и настольные игры. По убеждению социальных работников, в таких центрах подросткам помогают адаптироваться в обществе и самореализовываться, не нарушая закон.



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