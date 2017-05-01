В Одессе открылся первый центр ювенальной пробации

Учреждение для подростков, нарушивших закон, открыто по адресу Матросский переулок,7. По информации ИА «УСИ», в этом центре с детьми и подростками будут работать психологи и соцработники. Как рассказали сотрудники центра, их подопечные должны посещать центр не реже двух раз в месяц. Однако, при наличии желания, они могут приходить сюда хоть каждый день.

Добавим, что помимо общения со специалистами, подростки смогут там поиграть в компьютерные и настольные игры. По убеждению социальных работников, в таких центрах подросткам помогают адаптироваться в обществе и самореализовываться, не нарушая закон.