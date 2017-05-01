Одесса готовится ко Дню перевозчика

15 мая Одесская область отметит, своего рода, день перевозчика.

В этот день торжественно открывается долгожданная объездная дорога в районе Паланки, которая будет действовать до тех пор, пока не будет отремонтирован мост через Днестр, через который проходить основное движение по трассе «Одесса-Рени». При этом на согласование аренды земельного участка пришлось потратить намного больше времени, чем, собственно, на сами строительные работы.

Дело в том, что Паланка находится на территории Молдовы и для того, чтобы украинской стороне предоставили в аренду чуть более гектара земли, пришлось получать согласие на правительственном уровне двух стран. Длина дороги составляет четыреста девяносто пять метров, ширина – двадцать два. На её строительство пошло чуть более шести миллионов гривен, при этом арендная плата составляет сорок три тысячи гривен.

После того, как мост через Днестр будет введен в эксплуатацию, территория, по которой проходит дорога, будет возвращена Паланскому местному совету.

Напомним, что ранее строительство дороги губернатор Максим Степанов обещал закончить к 1 мая, однако из-за капризов погоды и затягивания процедур согласования открытие дороги пришлось задержать на две недели.

Отметим, что по неофициальной информации, 15 мая планируется открыть так же дорогу «Спасское-Вилково, протяженностью сорок четыре километра. Которая, в отличие от объездной в районе Паланки, построена «всерьез и надолго».