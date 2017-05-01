В Одессе отмечен рост заболеваемости корью

Такую информацию привело ИА «Думская» со ссылкой на главного врача городской инфекционной больницы Светлану Лаврюкову.

Как отметила Светлана Лаврюкова, «основной причиной роста заболеваемости является тот факт, что за последние годы резко снизился уровень вакцинации. А ведь именно вакцинация является единственной надежной защитой от этой болезни!».

В результате, по её словам, у населения и, в первую очередь, детей и подростков, нет так называемого «коллективного иммунитета». Одной из основных причин такой ситуации – перебои с централизованной поставкой вакцины против кори (как, собственно, и целого ряда других вакцин), которые отмечаются с 2015 года.

Впрочем, по словам врача, в настоящее время вакцина против кори имеется в наличии в одесских медицинских учреждениях. Она напомнила родителям, что «…перед вакцинацией ребенок должен быть осмотрен педиатром и сдать необходимые анализы!»

Отметим, что по информации медиков, несмотря на значительный рост числа заболеваний корью об эпидемии речь пока не идет.