Инаугурация в Париже: Макрон в костюме за 450 евро

В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.

До начала церемонии Макрон и Олланд провели закрытое совещание, длившееся примерно полчаса. По некоторым сообщениям, Олланд, в частности, передал новому лидеру код от так называемого "ядерного чемоданчика".

Церемония инаугурации включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь виновника торжества уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

Пресс-секретарь Макрона Лоранс Аим сообщила в своем "Твиттере", что для инаугурации ее патрон выбрал костюм фирмы Jonas & Cie за 450 евро.

По окончании церемонии новый президент, по традиции, проследует по Елисейским полям к Триумфальной арке, где возложит цветы к мемориалу неизвестного солдата.

После чего он отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.

В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.

Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен - 33,9%.

Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Он стал самым молодым президентом в истории Франции.

Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим ни одну из двух основных политических партий Франции.

источник: ВВС