Нынешней ночью полицейские задержали в Одессе особо опасную банду

Советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в соцсетях сообщил о задержании особо опасной банды.

По его словам, операция была проведена сотрудниками одесского уголовного розыска совместно с коллегами из Николаева.

При этом он отметил, что «…бандитов, занимавшихся разбоем, задержали «на горячем», с оружием!» Поэтому советник выразил надежду, что к задержанным не будет применена такая мера, как домашний арест, и «они за свою преступную деятельность будут осуждены беспристрастно!»

При этом Руслан Форостяк счёл нужным добавить, что «…не хочу, чтобы меня обвинили в разжигании межнациональной вражды, но организатор имеет характерные этнические признаки!»

Правда, что это за признаки и к какому именно этносу относятся, он не уточнил.