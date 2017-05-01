Приступ эксгибиционизма на Евровидении может стоить украинскому пранкеру пяти лет «отсидки»

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, «…в ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Это Виталий Седюк, украинский гражданин!» С его слов, он решил реализовать свое хобби, т.к. «…неофициально работает провоцирующим журналистом!»

По словам министра, при задержании охраной конкурса Виталий Седюк оказал сопротивление. После задержания в порядке реализации «…статьи 208 УПК Украины задержан на 72 часа и помещен в СИЗО. Завтра суд изберет ему меру пресечения по статье 296 часть 3 УК Украины (хулиганство с отягчающими)!» Как отметил министр, по этой статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

«А пока, этот позор страны сможет реализовать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания! Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим хобби – я бы ему не советовал!»- резюмировал Арсен Аваков.

Напомним, что во время выступления Джамалы на закрытии Евровидения в Киеве на сцену выскочил мужчина, с флагом Австралии на плечах и «снял штаны вместе с трусами!»