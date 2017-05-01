О радости победивших (ВИДЕО)

Мы живем во время, когда в угоду некоторым политическим силам активно переписывается история. За наш свами счет создаются псевдонаучные экстремистские структуры, цель которых победить память. Иезуитские по сути и по форме, они используют грязные манипулятивные уловки волков в овечьей шкуре, вынося трудные слова в заголовок. Порой, пуская скупую крокодилью слезу сетуя о «победе над памятью».

На глаза мне попались несколько текстов разных авторов украинского происхождения с удивительно похожей трактовкой событий Великой Отечественной войны. Что-то мне подсказывает, что эта трактовка измышлена в одном месте, а потом в виде темников разлетелась в виде «заказухи» по разным исполнителям. Смысл ее таков: «Современные «победители» подменяют тихую, щемящую и пропитанную слезами боль, этих стариков, … плясками на костях… Давайте не превращать этот день в день победы над памятью. Пожалуй, у каждого из нас найдется несколько семейных историй о той войне. Как дед после вопросов о «боевом прошлом» замыкался в себе…, как другой дед никогда не рассказывал о боях, но пытался объяснить любопытным школьникам, что война — это не подвиг… их награды хранятся в коробках на антресоли».

Боевое прошлое в кавычках, как нечто не однозначное, замыкался в себе – есть, что неблаговидное скрывать, война не подвиг, награды их на антресоли, как что-то не сильно нужное, что выбросить не удобно. Да война не подвиг, но именно она делает Подвиг Бессмертным!

Авторы постоянно применяют подмену понятий: «Война — не повод для гордости, война — это боль». А кто и когда гордился войной? Мне такие случаи не известны. Гордятся обычно героизмом, мужеством и победой!

Цель этих незамысловатых манипулятивных текстов проста: вызвать чувство пристыженности за радость вызванную Победой и навязать депрессивные чувства безысходности и уныния. Апатия, вызванная у населения, видимо является залогом спокойного сна нынешних властей, изо дня в день повышающих тарифы на ЖКХ. А то глядишь, «народ победитель» гневно спросит и за геноцидные тарифы и за неудержимую коррупцию, пусть лучше пребывает в унынии.

Героические сыны украинского народа не пребывали в унынии, не ждали, пока их родную землю освободит Советская армия, а жертвуя своими жизнями, яростно сражаясь в тылу врага, приближая День Великой Победы! В мае 1945 года мы были победителями, поэтому мы будем радоваться! Вот они истинные герои украинского народа, имена которых подло сегодня замалчиваются.

Колонну бывших партизан, шествующих, по только что отстроенному Крещатику, возглавляют командиры партизанских соединений: Алексей Фёдорович Фёдоров — генерал-майор /второй слева/, Сидор Артемьевич Ковпак — генерал-майор /в центре/, Тимофей Амвросиевич Строкач — генерал-полковник /второй справа/.

Фото: Яков Давидзон