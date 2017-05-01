«Банкротство Одесского Припортового завода абсолютно не допустимо!»

Такое резюме озвучил на пресс-конференции президент Пётр Порошенко. По его словам, «…Правительство примет меры, чтобы не допустить банкротства, включая переговоры и судебные процессы за пределами Украины!»

По убеждению Президента, «единственным выходом из ситуации является приватизация, в том числе и для ликвидации потенциального источника коррупции!»

Пётр Порошенко выразил надежду, что «…скоро будет определена кандидатура нового главы ФГУ, будет приглашен новый советник, и уже осенью получим чёткую программу по темпам и программе приватизации!»

Напомним, что две попытки приватизировать Одесский Припортовый завод были фактически сорваны из-за скандальной атмосферы, которая была создана вокруг предприятия при непосредственном участии бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, который тогда был обличен полным доверием главы государства.

По мнению многих экспертов, это было сделано специально для того, чтобы отпугнуть серьёзных зарубежных участников конкурса и впоследствии получить возможность «прибрать» уникальное производство по дешевке.