В здании «Пассажа» арендаторы торговых помещений организовали концерт

Студенты кафедры народных инструментов Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой провели здесь получасовую репетицию. Исполнялись обработки народных песен, классические произведения, композиции Микиса Теодоракиса, за дирижёрским пультом сменяли друг друга Александр Олейник, Роман Козак и Тарас Лука.

«Тут на самом деле богатейшая акустика, - рассказала владелица мастерской дизайна в «Пассаже» Оксана Тараненко. – Отличное место для творческих акций, культурного общения. Здесь и раньше происходили отдельные события вроде перформанса или вечера танго, но мы хотим, чтобы наш «Пассаж» стал постоянно действующим культурным центром. Уже есть планы с участием студентов музыкальной академии, надеемся, и другие музыканты города будут рады выступать у нас».