В Оппоблоке попросили главного одесского полицейского заняться радикалами-националистами

Депутат Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов обратился к начальнику одесской полиции Дмитрию Головину с просьбой заняться местными радикалами-националистами.

Своё обращение народный избранник опубликовал 13 мая на своей странице в Facebook.

«Прошу Вас обратить внимание на призыв бывшего руководителя праворадикальной организации "Правый сектор" в Одесской области (Сергея Стерненко). Подобные действия, а именно призывы к погромам, поджогам и т.п., являются нарушением ст.295, ч. 2 УК Украины», — подчеркнул Гиганов.

Как отмечает депутат Одесского горсовета, почти все общественные приёмные оппозиционеров находятся в жилых многоквартирных домах, и поджоги этих офисов могут привести к очень серьёзным и печальным последствиям.

«Уже сегодня по одному из адресов были замечены представители вышеупомянутой организации, которые, по всей видимости, разведывали территорию. Уверен, что наше общее желание и дальше сохранять мир и спокойствие в регионе принесут свои плоды. А Ваш бесспорный профессионализм не позволит допустить в Одессе ситуацию, подобную произошедшей в городе Днепр», — добавляет депутат, обращаясь к Головину.