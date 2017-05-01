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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Оппоблоке попросили главного одесского полицейского заняться радикалами-националистами

Категория: Новости / Политика

В Оппоблоке попросили главного одесского полицейского заняться радикалами-националистами

Депутат Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов обратился к начальнику одесской полиции Дмитрию Головину с просьбой заняться местными радикалами-националистами.

Своё обращение народный избранник опубликовал 13 мая на своей странице в Facebook.

«Прошу Вас обратить внимание на призыв бывшего руководителя праворадикальной организации "Правый сектор" в Одесской области (Сергея Стерненко). Подобные действия, а именно призывы к погромам, поджогам и т.п., являются нарушением ст.295, ч. 2 УК Украины», — подчеркнул Гиганов.

Как отмечает депутат Одесского горсовета, почти все общественные приёмные оппозиционеров находятся в жилых многоквартирных домах, и поджоги этих офисов могут привести к очень серьёзным и печальным последствиям.

«Уже сегодня по одному из адресов были замечены представители вышеупомянутой организации, которые, по всей видимости, разведывали территорию. Уверен, что наше общее желание и дальше сохранять мир и спокойствие в регионе принесут свои плоды. А Ваш бесспорный профессионализм не позволит допустить в Одессе ситуацию, подобную произошедшей в городе Днепр», — добавляет депутат, обращаясь к Головину.

В Оппоблоке попросили главного одесского полицейского заняться радикалами-националистами

 

 



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