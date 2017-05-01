Объездная дорога вокруг Паланки, наконец, открыта

Торжественную церемонию по открытию движения по новой объездной дороге вокруг Паланки принимал губернатор Максим Степанов.

По его словам, это очень важное событие позволит вывести грузовой транспорт с Затоки, через которую он двигался из-за ремонта моста через Днестр на трассе «Одесса-Рени».

Отметим, что ранее жители Затоки неоднократно обращались в областную администрацию и областной совет с жалобами на то, что круглосуточное движение грузового транспорта через поселок не только разбивает дороги, но и грозит фактически сорвать курортный сезон.

Теперь же этот транспорт будет направлен в объезд, что, по мнению губернатора, позволит снять проблему.

Напомним, что протяженность объездной дороги составляет четыреста девяносто пять метров, а территория в 1,2 га, на которой она построена, взята в аренду у поселкового совета молдавского села Паланка. После окончания ремонта моста через Днестр она будет возвращена владельцам.

По имеющейся информации, ремонт моста планируют закончить в сентябре.