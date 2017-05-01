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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе продолжается ажиотажный спрос на заграничные паспорта

Категория: Новости


В Одессе продолжается ажиотажный спрос на заграничные паспорта

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента оказания административных услуг Евгения Абрамова.

По ее словам, очередь уже растянулась более, чем на полтора месяца. «Сейчас ведется запись на начало июля!»- сообщила она. Как отметила чиновник, для ускорения процесса необходимо дополнительное оборудование, заявка на которое уже подана.

Впрочем, по мнению первого вице-мэра Анатолия Орловского, ажиотажный спрос на загранпаспорта характерен не только для Одессы и напрямую связан с предоставлением гражданам Украины права безвизового въезда в страны Евросоюза.

Отметим, что, по словам Евгении Абрамовой, помимо департамента административных услуг биометрические заграничные паспорта выдают так же миграционная служба и начавшее недавно работать госпрепдприятие «Документ». «Так что у одесситов есть выбор, куда обращаться за получением загранпаспорта!» -резюмировала Евгения Абрамова.



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