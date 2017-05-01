За русский язык: подробности стрельбы в Днепре с участием личного телохранителя Дмитрия Яроша

Спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала 112.ua подробности стрельбы в Днепре, в которой, по сообщениям СМИ, принимал участие член партии "ДІЯ" и личный телохранитель Дмитрия Яроша.

«В дежурное отделение Камянского отделения полиции поступило сообщение, что в городе слышны выстрелы. Было установлено, что водитель такси получил заказ на перевозку трех пассажиров. Подъехал к кафе – забрал трех мужчин. Во время езды у них возник конфликт. Вследствие конфликта водитель остановил автомобиль. Пассажир начал наносить ему удары сначала палкой, после чего водителю удалось убежать из автомобиля, и один из мужчин сделал несколько выстрелов в его сторону. На помощь водителю пришли таксисты. Они начали самостоятельно задерживать злоумышленников. Прозвучало еще несколько выстрелов. На данный момент у нас есть задержанный, тот, кто стрелял. С места происшествия изъят пистолет "Макарова», - рассказала Старчевская.

По ее словам, конфликт возник после того, как пассажиры сделали водителю замечание, что он разговаривает на русском языке: "Именно по этому поводу возник конфликт, который закончился стрельбой".

В то же время спикер управления Нацполиции в Днепропетровской области уточнила, что не располагает информацией о том, что у нападавшего было изъято удостоверение телохранителя Дмитрия Яроша. Также, по словам Старчевской, изъяты три гильзы от пуль 9 мм и палка, которой били водителя такси.

Один из участников конфликта находится в больнице с простреленной ногой. Но это не тот человек, который перевозил троих мужчин изначально, а тот, кто пришел ему на помощь и пытался самостоятельно задержать нападавших, уточнила Старчевская.

Одному нападавшему удалось бежать. Водитель уже опознал задержанного. Подтвердил, что именно он принимал активное участие в нападении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 статьи "Хулиганство". За указанное преступление злоумышленнику угрожает лишение свободы на срок до 7 лет. Продолжаются следственные действия.