Гройсману на заметку: в первые 4 месяца 2017 г. в Китае создано 4,65 млн новых рабочих мест

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ --

В первые четыре месяца 2017 года в Китае было создано 4,65 млн новых рабочих мест.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Син Чжихун.

Число рабочих мест увеличилось на 220 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Назвав ситуацию с трудоустройством в Китае "хорошей и стабильной", Син Чжихун сказал на пресс-конференции, что в апреле уровень зарегистрированной безработицы в китайских городах оказался ниже мартовского показателя. Начиная с сентября 2016 г. зарегистрированная безработица в 31 крупном городе страны сохраняется на отметке ниже 5 процентов.

По его словам, стабильный рост числа рабочих мест свидетельствует о тенденции к стабилизации китайской экономики.

Согласно данным Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, в первом квартале года в стране было создано 3,34 млн новых рабочих мест, уровень зарегистрированной безработицы упал до 3,97 процента.

Как отмечается в докладе о работе правительства, Китай стремится создать более 11 млн рабочих мест в этом году, что на 1 млн больше установленной на прошлый год цели.

В 2016 году количество рабочих мест в стране было увеличено на 13,14 млн, а уровень зарегистрированной безработицы в городах в конце прошлого года остался на отметке 4,02 процентов.

А какие предпринимает действия правительство Украины для увеличения количества рабочих мест в стране?