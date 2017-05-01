ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда будет повышен на 7-15%

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о планах повысить единый социальный взнос (ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда.

"Размер ставки увеличится только для предприятий, с вредными условиями труда - на 15 процентов для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7 процентов для второго списка", - сказано в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на слова А.Ревы.

Министр заявил, что имеется письменная договоренность с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда.

"Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников", - цитирует слова министра пресс-служба.

При этом он отметил, что нынешняя ставка ЕСВ в 22% для всех остальных работодателей сохранится.

Источник: Интерфакс Украина